Piani di Zona, Iorio (M5S): “Commissioni Urbanistica e Bilancio determinanti per creazione nuovo capitolo di spesa” - Terzo Binario News

“La creazione di un apposito capitolo di spesa relativo al completamento delle opere di urbanizzazione dei Piani di Zona è frutto di un preciso input politico dato dalle Commissioni Urbanistica e Bilancio di Roma Capitale.La proposta, accolta nel maxiemendamento di Giunta, dà attuazione contabile alla delibera 116/2018, con cui questa Amministrazione ha destinato i fondi delle affrancazioni e delle trasformazioni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Piani di Zona”. Lo dichiara, in una nota stampa, la presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale Donatella Iorio.

“Ci auguriamo che questo fondo possa al più presto veder confluire finanziamenti statali e regionali necessari per portare a compimento le opere di infrastrutturazione dei Piani di Zona del II PEEP. Per la maggior parte di questi, si registrano forti criticità riconducibili a un’eccessiva frammentazione per quel che concerne la loro attuazione e alla forte crisi economico-sociale che ha determinato la scomparsa o il fallimento di molti soggetti concessionari.Attraverso l’istituzione di questo fondo di investimento pubblico si potrà procedere alla complessiva realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria, impiantistica e fognaria e dei servizi pubblici essenziali per migliorare la vivibilità di quei quartieri romani”.