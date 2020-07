Piallature Pic-in-Dolor sulla pena di morte - Terzo Binario News

È accaduto di nuovo, è accaduto dopo 17 anni di fermo, è accaduto negli Usa, la più grande democrazia del pianeta, la nazione delle libertà, delle opportunità, è accaduto che il boia federale è tornato a colpire come voluto da Donald Trump in vista della sua campagna elettorale, ora sempre piu’ all’insegna dello slogan ‘law and order’.

Nonostante la spaccatura della Corte Suprema (5 voti a favore contro 4 contrari) il 47enne Daniel Lewis Lee, suprematista bianco dell’Oklahoma accusato di aver partecipato nel 1996 in Arkansas all’uccisione in casa di un venditore locale di armi, di sua moglie e della loro figlia di 8 anni è stato giustiziato.

Il condannato è stato immobilizzato su una barella e nelle sue vene è stata praticata un’ iniezione letale di pentobarbital, un barbiturico ad azione rapida. Poco dopo Lee ha alzato la testa per guardare intorno, il suo respiro è diventato affannoso, le sue labbra sono diventate blu e le sue dita pallide. Poi il suo petto ha cessato di muoversi.

“Non l’ho fatto io, ho fatti molti errori nella mia vita ma non sono un assassino. State uccidendo un uomo innocente”, sono state le sue ultime parole.

È incredibile, di come nel 2020 si debba ancora ricorrere alla “pena capitale” per affermare, spesso per fini propagandastici, il pugno duro di uno Stato che reprime e punisce i propri cittadini che hanno sbagliato.

Ma che Stato è uno Stato assassino?

Possiamo definire “giusta” la pena di morte?

Chi può arrogarsi, in nome del Diritto, di togliere la vita ad un altro suo simile?

La Dichiarazione universale dei diritti umani e altri trattati internazionali, che chiedono l’abolizione della pena di morte, riconoscono il diritto alla vita come valore universale, se davvero la pena di morte servisse a diminuire la criminalità , nei paesi dove viene applicata, si dovrebbe registrare un continuo diminuire dei reati punibili con la pena capitale e un tasso di criminalità minore rispetto ai paesi abolizionisti. Nessuno studio , però , è mai riuscito a dimostrare queste affermazioni.

“Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita?”

CESARE BECCARIA