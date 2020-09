Piallature amare su Colleferro - Terzo Binario News

“Ci ho messo un po’, ho aspettato del tempo e alla fine mi sono deciso di dire la mia sui fatti di Colleferro, così, dopo essermi fatto un’idea di quello che è il “sentir comune” ed aver letto qua e là opinioni varie, ho iniziato a strizzare i polpastrelli sulla tastiera e a provare a strizzare le meningi. Non è il primo e purtroppo temo non sarà l’ultimo fatto di sangue del genere cui ci troviamo di fronte, ogni volta (giustamente) ci si meraviglia, si prova sdegno, ci si incazza, si innalzano forche mediatiche, si chiede (giustamente) giustizia, sentimenti che a caldo ci stanno tutti e anzi, sarebbe strano se così non fosse di fronte a tanta brutalità e cattiveria. Provo a fermare il neurone che viaggia a velocità siderali e provo, invece di emettere sentenze e esprimere giudizi emotivamente legittimi, a pormi qualche domanda, le stesse domande che ci ponemmo insieme ad altri disperati, tre anni fa dopo i fatti di Anagni, ricordate la storia di Emanuele Morganti: Come siamo arrivati a questo punto? Possibile mai che non si riesca a rimettere in rotta una barca che sembra andare sempre più alla deriva? Se dico che nel nostro piccolo siamo un po’ tutti corresponsabili è un’eresia? Perchè mai ci è sempre più facile emettere sentenze (la pena di morte è stata invocata anche stavolta, ciclicamente compare come un disco rotto) anzichè provare a pensare a cosa e dove si potrebbe intervenire per far si che simili eventi non accadano? Da dove provengono i virus della prepotenza, della violenza, della vigliaccheria, del disprezzo della vita, della stupidità che generano queste tragedie e gettano nella disperazione intere famiglie e comunità?

Tante domande che tirano in ballo Scuola, Istituzioni, Media, Associazioni, sempre più assenti e sempre meno coinvolte nella vita quotidiana delle persone. Abbiamo, e mi ci metto anche io in prima persona, lasciato troppo campo libero a tutto ciò che lontano anni luce dalla convivenza civile, abbiamo sdoganato il fascismo come elemento storico “che ha fatto anche cose buone”, abbiamo chiuso gli occhi e la bocca sulle continue aggressioni non soltanto fisiche ma anche e soprattutto verbali, capaci di trasmettere odio e prepotenza; non siamo stati capaci di comprendere in tempo che il recinto era aperto e la mandria era scappata e ora potrebbe essere troppo tardi. I segnali di disagio sono più che evidenti, periferie abbandonate a se stesse, edonismo autocelebrativo portato all’esasperazione (i video e i selfie mentre si commettono reati più o meno gravi si sprecano in rete), si invoca la giustizia quando siamo i primi a omettere, ad essere omertosi, a pensare al nostro piccolo, caldo, tranquillo focolare, il resto vada in rovina. La maggior parte di balordi come quelli di Colleferro sono più che conosciuti, agiscono impunemente fino a quando non ci scappa il morto e allora l’indignazione generale si manifesta chiedendo la testa dei colpevoli, ma prima?

Prima dove stava il senso civico di una società incapace di incidere nella vita quotidiana? Intendiamoci, non sto assolutamente giustificando nessuno, sto semplicemente cercando di trovare una strada percorribile per riprenderci i territori ormai in mano a questi balordi che agiscono dalla mattina alla sera come nel far west, senza legge e senza regole. Togliere lo spazio d’azione a questi soggetti è ormai urgente più dell’aria che respiriamo perchè, se è vero che sono personaggi della peggior feccia è anche vero che gli abbiamo nel corso degli anni, lasciato campo libero, perfino votandoli in alcuni casi alle elezioni amministrative. Chiudo con le parole del vescovo di Velletri-Segni, mons. Vincenzo Apicella, in una nota diffusa questa mattina dopo la morte del giovane Willy Monteiro “Siamo quotidianamente seduti su una polveriera, che può esplodere improvvisamente e di cui non abbiamo consapevolezza…necessitiamo di quella fondamentale e indispensabile opera di civiltà che si chiama educazione e che va rivolta a tutti, anche agli adulti”. Gli stessi adulti che ora si indignano ma che sono senza risposte”.

Enrico Paravani