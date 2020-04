Petrelli sul porto: "Serve un Decreto Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Il lockdown cagionato da quest’emergenza sanitaria internazionale scatenerà uno tsunami all’economia del nostro scalo portuale che investirà tutti i soggetti ed operatori portuali nessuno escluso a partire dal Sistema di Autorità Portuale che vedrà assottigliarsi per circa 18 milioni di euro la voce relativa ai diritti portuali.

Questa situazione dovrebbe spingere tutti i soggetti istituzionali e le forze politiche locali, al di là dello schieramento politico, alla massima responsabilità e collaborazione affinchè si elabori un documento unico, sottoscritto sia dal Presidente Di Maio che dal Sindaco Tedesco, che rappresenti la sintesi delle misure più praticabili e più idonee a tamponare questo grave stato di crisi. Ciò consentirebbe di avere maggior peso nei confronti delle compagini governativa e regionale nonché dei rispettivi soggetti tecnici.

La proposta di chiedere un “Decreto Civitavecchia” appare fondata, in quanto il nostro scalo è quello nazionale che subirà i maggiori danni da questo lockdown internazionale in quanto, la fonte principale del proprio commercio, è rappresentato dal traffico dei passeggeri nella misura tale da essere il primo scalo nazionale ed il sesto a livello mondiale.

Non bisogna fermarsi ad una sola richiesta di sovvenzioni economiche.

Occorre avvalersi di questa emergenza e delle attenzioni che sviluppa per costruire le condizioni di modellare il porto alle esigenze attuali non solo per alcuni traffici ma per lo scalo tutto andando a rispondere a quel mercato sempre più esigente e più efficiente. Ormai da oltre metà dello scorso anno giace la richiesta di adeguamento tecnico funzionale per le banchine 23 e 24 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quale migliore occasione di pretendere la soluzione immediata e positiva del procedimento.

L’avvio dell’adeguamento consentirebbe di superare i cavilli burocratici che hanno creato forti tensioni all’interno dello scalo ed impedito di sviluppare altre linee commerciali sfruttando l’ottima posizione geografica, e rappresenterebbe inoltre una soluzione pratica per garantire quella “movimentazione minima” dei container richiesta dal Primo cittadino.

Sempre in questa chiave di sviluppo non dobbiamo dimenticare l’adeguamento delle aree retroportuali e la promozione di un piano ferroviario di modo che si provveda a terminare il collegamento tra il porto e la piattaforma logistica (ex interporto) richiesta fortemente da molte società, sia per ragioni di carattere economico che ambientale.

Noi della lista civica il Buon Governo ci rendiamo disponibili a sostenere qualsiasi iniziativa e qualsiasi sinergia che vada in questa direzione”.

Vittorio Petrelli