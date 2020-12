"Petrelli stampella della maggioranza": opposizione di Civitavecchia furiosa - Terzo Binario News

Comunicato per conto dei consiglieri di opposizione: Enzo D’Antò, Marina De Angelis, Marco Di Gennaro, Alessandra Lecis, Daniela Lucernoni, Marco Piendibene, Patrizio Scilipoti, Carlo Tarantino.

“Nel Consiglio Comunale è emerso in tutta la sua tristezza il

palese appoggio alla maggioranza da parte del consigliere Vittorio

Petrelli. Avevamo già notato nei giorni scorsi una sua improvvisa,

puntuale e attenta presenza nelle Commissioni, in particolare nella

Capigruppo per convocare il Consiglio Comunale che si è appena tenuto.

Stranezza che si va ad aggiungere alla mancata sottoscrizione del

comunicato di opposizione sulla crisi della maggioranza Tedesco e

all’uscita dello stesso dalla chat di minoranza.

Ma nel consiglio comunale di oggi, partecipando come unico membro

dell’opposizione anche alla votazione di un debito fuori bilancio

(cosa che storicamente si sa che l’opposizione non fa mai),

incredibilmente con voto favorevole, ha conclamato il suo silente

passaggio all’amministrazione Tedesco, proprio nel momento di massima

difficoltà politica.

Il tempo è galantuomo e presto ci mostrerà e farà capire alla città le

ragioni di tutto ciò.