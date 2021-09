Petrarolo di Civitavecchia all'eco forum di Milano - Terzo Binario News

Nei prossimi giorni si svolgeranno a Milano i lavori della Pre-COP sul clima, che anticiperanno la COP26 prevista a Glasgow per il prossimo novembre. A margine del summit ufficiale, organizzato dal governo italiano, è stato messo in piedi un grande Eco Forum internazionale: un contesto pubblico e plurale all’interno del quale non mancheranno momenti di confronto e approfondimento con scienziati, esperti ed attivisti provenienti da tutto il mondo.

Si parlerà ovviamente di cambiamenti climatici, di vere e finte transizioni ecologiche e, anche questa volta, come già avvenuto in occasione del controvertice organizzato per il G20 sul clima di Napoli, si parlerà di Civitavecchia, della sua esperienza e delle proposte alternative ai progetti fossili messe in piedi da tempo dai comitati locali.

Venerdì 1° ottobre alle ore 17.00, nel quadro di questi eventi, Riccardo Petrarolo darà infatti voce alla campagna nazionale “Per il Clima Fuori dal Fossile” in un incontro pubblico che si svolgerà appunto a Milano, in piazza Leonardo da Vinci, insieme a Federico Spadini (Greenpeace Italia ), Giovanni Mori (Fridays For Future Italia ) e Claudia Vago (Valori.it).