Petizione per la piscicoltura consegnata al Pincio - Terzo Binario News

“Consegnate al Sindaco di Civitavecchia Avv. Ernesto Tedesco 1700 firme raccolte dal Comitato “Sì alla Ittica Offshore a Civitavecchia”.

Si riapre quindi un tema che ha visto precedentemente l’annunciata contrarietà della città, a detta di chi era in opposizione al progetto della Soc. Agr. Civita Ittica Srl, non risultante ad un reale scenario vista l’entità delle firme a favore raccolte”.

Dal Comitato fanno sapere che la presentazione delle firme protocollate in Comune deve indurre il Sindaco e Assessorato all’Ambiente nonché alcune forze politiche a riaprire un punto di riflessione sul tema occupazionale e di sviluppo economico, in questi tempi difficili per il mondo del lavoro, per la città, il tutto nel rispetto dell’ambiente come il progetto stesso già certifica. Il Comitato attende quindi ora una risposta della Giunta Comunale che prenda atto di uno scenario risultato diverso dalla paventata contrarietà di una intera città all’ Impianto Offshore nel segno del buon senso è di una equa rappresentatività del volere dei cittadini.