Petizione di cittadini di Santa Marinella: "Viabilità compromessa al km 59 dell'Aurelia" - Terzo Binario News

“Petizione dei cittadini che fanno presente la gravità della situazione di viabilità esistente al km 59 dell’Aurelia con le rispettive vie adiacenti (via Buonarroti, via Botticelli, via Leonardo Da Vinci). Suddette non sono in ottemperanza alle norme della sicurezza stradale. Mancano segnali stradali, riguardo i limiti di velocita’ ( i presenti sono fatiscenti e rotti) già informati gli organi competenti del comune e mai ascoltati. Non sono presenti tutor o fotored presenti in molte strade provinciali nel territorio nazionale.

Con codesta segnalazione chiediamo la istituzione di una rotatoria ( già chiesta in passato) sulla via Aurelia sbocco via Buonarroti che data la sua ampiezza potrebbe salvaguardare la sicurezza sia per i limiti di velocita’ che per gli attraversamenti al mare.

In quanto non ci sono strisce pedonali ne un marciapiede che permettono di utilizzare L entrata al stabilimento e ristorante “ il mediterraneo “ e il passaggio comunale alla spiaggia libera adiacente. Confermiamo la necessità di un marciapiede lungo L Aurelia che costeggia L istituto religioso in via di ristrutturazione dalla fermata del Cotral al stabilimento sopraindicato.

In allegato foto, confidando nella Vs sollecita risposta, come promotore sono a disposizione per un incontro ed eventuali chiarimenti”.

Maurizio Rossi