Pestaggio adolescente a San Giovanni, aggressori identificati: hanno tra i 13 e i 17 anni - Terzo Binario News

Sono stati identificati dalla Polizia di Stato i giovani –tutti minorenni- responsabili del pestaggio di un coetaneo avvenuto nel tardo pomeriggio del 17 gennaio scorso.

Come ricostruito dalle indagini, per chiarire uno screzio fra adolescenti avvenuto durante una festa di compleanno, 2 gruppetti di ragazzi si erano dati appuntamento nel quartiere San Giovanni. Il primo gruppo, formato da una trentina di giovani, su via Claterna, ha incrociato 5 ragazzi della controparte; 4 di loro sono fuggiti mentre l’ultimo è rimasto lì a parlare. Poco dopo la discussione è degenerata e ne è nata una violenta colluttazione. Il ragazzo rimasto solo è stato prima colpito con un pugno, poi, una volta caduto a terra, è stato colpito da almeno altre 3 persone. Gli aggressori, prima di fuggire, hanno rubato al ragazzo un cappello tipo baseball.

Le immagini delle varie telecamere di videosorveglianza presenti nel quartiere, comparate con i vari profili social dei possibili attori, hanno permesso agli investigatori del commissariato San Giovanni di identificare i principali aggressori, tutti minorenni di età comprese tra i 13 ed i 17 anni. Il cappellino rapinato, poi rinvenuto in strada, è stato esibito come trofeo da uno dei sospettati sul proprio profilo Instagram.

I giovani sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria minorile e dovranno rispondere a vario titolo dei reati di rapina e lesioni personali.