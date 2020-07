Pessima ricezione tv a Bracciano, Allumiere e Civitavecchia - Terzo Binario News

Diverse segnalazioni in Redazione per problemi di ricezione dei canali Rai in zona. Ne arrivano da Civitavecchia, Allumiere e Bracciano.

“Ad Allumiere i canali Rai da mesi si vedono soltanto a fasi alterne. Ma il pagamento resta e confido in una raccolta firme nei paesi da inviare al Garante delle Telecomunicazioni” scrive una signora di Allumiere.

Un’altra signora scrive da Bracciano: “Volevo segnalare che anche nella mia zona di Castel Giuliano frazione di Bracciano è presente lo stesso problema e non riguarda solo il servizio pubblico. Considerando il pagamento del canone, il disservizio è ancora più frustrante ma soprattutto mi piacerebbe sapere da cosa dipende”.

Infine il guaio viene ravvisato anche a Civitavecchia, dove è molto diviso fra le diverse piattaforme Multiplex ma soltnato in questi giorni di maggior caldo.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.