Pescivendoli abusivi scappano da Capitaneria e Polizia Locale a Fiumicino: recuperati 50 kg di prodotto ittico - Terzo Binario News

Prosegue la collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Roma e la Polizia Locale di Fiumicino, nell’ambito di una attività programmata dall’Amministrazione civica, rivolta al contrasto della vendita abusiva di prodotti ittici sulla banchina del porto canale di Fiumicino.

Nel corso dell’attività effettuata nel pomeriggio di ieri, sotto il coordinamento del Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima del Lazio, i militari hanno rinvenuto circa 50 kg di prodotti ittici non tracciati esposti per la vendita sulla banchina molo nord del porto di Fiumicino.

Gli autori dell’illecito, all’avvicinarsi dei militari si sono dati alla fuga, abbandonando il prodotto ittico.

Il personale operante, ai fini della tutela della salute pubblica, ha provveduto al sequestro del pesce che sarebbe stato a breve ceduto ad agli ignari acquirenti.

Il prodotto sequestrato è stato consegnato alla Ditta “Cogea”, convenzionata con il Comune per la distruzione in quanto non è stata accertata l’idoneità al consumo umano del prodotto.

L’ impegno della Capitaneria di Porto di Roma e la Polizia Locale di Fiumicino proseguirà nei prossimi giorni secondo il piano di verifiche concordate.

E’ utile ricordare alla cittadinanza, l’importanza di procedere all’acquisto di prodotti ittici solo se muniti della prescritta etichettatura volta ad attestarne la provenienza.