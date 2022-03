Pescherecci fermi a Civitavecchia, il Pd solidarizza - Terzo Binario News

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime la propria vicinanza alla locale flotta pescherecci ed a tutti i lavoratori dell’indotto, in questo momento di estrema difficoltà ed incertezza per il futuro.

Lo sciopero che sta bloccando tutte le attività di pesca, esteso a gran parte delle marinerie d’Italia, è un grido di dolore che non può e non deve rimanere inascoltato.

Il costo del carburante (raddoppiato in meno di un anno) ha raggiunto un livello tale da azzerare quasi totalmente i profitti, rendendo di fatto non remunerativa l’attività di pesca.

Una tradizione pluriennale che attraverso sacrificio e passione offre lavoro e sussistenza a decine di famiglie, rischia di essere spazzata via insieme alla storia ed alla ricchezza che rappresenta.

Per questi motivi vogliamo far sentire a tutti i marinai, alle loro famiglie ed a tutti i lavoratori del settore, la nostra vicinanza, chiedendo con forza un intervento normativo e misure straordinarie che possano consentire di bilanciare questi aumenti dei costi attualmente insostenibili.

Una città come la nostra che ha un profondo rapporto con il mare, non può permettersi di perdere la presenza dei pescherecci, che tutti noi da bambini, andavamo a guardare in darsena quando la sera, dietro una scia di gabbiani, portavano in banchina tutta la ricchezza del nostro pescato.

Non possiamo permetterci di perdere tutto questo. Non possiamo permetterci di perdere la nostra storia.

p. Segreteria del PD – Circolo di Civitavecchia

Mauro Catenacci