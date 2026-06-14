Pesca Senza Barriere della Lni Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è conclusa oggi, nella splendida cornice della Lega Navale Italiana di Civitavecchia*, la terza edizione del progetto “Pesca senza barriere”, l’iniziativa solidale promossa con passione dall’ASD Canna da Riva.

L’evento ha visto la straordinaria partecipazione di circa 30 ragazzi diversamente abili provenienti dalle associazioni del comprensorio, che hanno vissuto una giornata indimenticabile all’insegna dello sport, del mare e dell’amicizia.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie a un grande lavoro di squadra e alla generosità del territorio: circa 10 imbarcazioni sono state infatti messe a disposizione dalle associazioni Il Cormorano, Amici del Mare e GPS Buca di Neron, che hanno supportato i ragazzi durante tutte le attività in mare.

Ma l’impegno della Lega Navale per l’inclusione non si ferma qui. Il direttivo guidato dal presidente Dario Iacoponi è pronto a lanciare un nuovo, ambizioso progetto: a breve partirà l’acquisto di una barca classe ANSA, imbarcazione inaffondabile e completamente accessibile, pensata per insegnare la vela alle persone diversamente abili. L’obiettivo è trasformare la Lega Navale in un vero polo per la vela inclusiva, dove autonomia, libertà e passione per il mare non abbiano più barriere.

Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, ai partecipanti e alla Lega Navale per l’ospitalità. Ancora una volta, lo sport si conferma il mezzo più potente per abbattere ogni tipo di barriera.