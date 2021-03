Personale Aec a casa dei bimbi: sì del Pincio e delle istituzioni scolastiche - Terzo Binario News

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione decide di conformarsi alle indicazioni fornite per le Regioni che si trovano in Zona rossa: le Scuole rimangono aperte per garantire una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

“Le famiglie dei bambini con disabilità residenti del Comune di Civitavecchia non sono lasciate da sole”, afferma il Sindaco Ernesto Tedesco.

“Difatti, è stato possibile assicurare l’assistenza educativa in supporto alla didattica sia a scuola che a casa, grazie al personale docente e alla disponibilità del personale AEC che ha fornito il suo sostegno fin da subito, con la precisa volontà di non abbandonare le famiglie ed i bambini già seguiti a scuola. A tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, alle famiglie che lo hanno accolto positivamente, alle Dirigenti Scolastiche degli Istituti comprensivi cittadini, all’Ufficio Pubblica Istruzione e alla Civitavecchia Servizi Pubblici, vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione”.

“Un ringraziamento particolare va a tutto il personale del plesso comunale “Bambini di Beslan”, che già dallo scorso martedì ha avviato le attività in “piccolo gruppo” tra l’entusiasmo del personale, dei piccoli alunni e delle famiglie, nonché alle educatrici dei nidi comunali, che hanno attivato un percorso di condivisione di video e attività per coinvolgere i bambini e le famiglie a distanza. Attraverso questi legami educativi a distanza, nelle nostre strutture della prima infanzia, sono state veramente messe in campo quelle “ buone pratiche” che ci riempiono di orgoglio!”, conclude il Sindaco.

Inoltre è stato attivato il servizio sostitutivo dello scuolabus per gli alunni con disabilità che ne faranno richiesta.