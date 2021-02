Persona aggredita e rapinata: bandito bloccato a suon di botte da due clochard - Terzo Binario News

Ha aggredito e rapinato una persona in piazza Flavio Biondo. Poi è stato riconosciuto e bloccato “a suon di botte” da due clochard. È quanto accaduto alle 20,01 di giovedì 4 febbraio in piazza Flavio Biondo. Il malvivente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale: non è in pericolo di vita ed è stato denunciato per rapina.

I due senza fissa dimora sono stati denunciati per lesioni aggravate. La vittima del colpo, invece, è stata accompagnata al San Camillo in codice giallo. Sul posto le Volanti e il personale del commissariato San Paolo.