Persino ad Allumiere sono arrivati i forestieri "illegali" - Terzo Binario News

Anche in collina hanno effettuato i controlli.

“Sul territorio, questa mattina il personale della stazione Carabinieri di Allumiere, primo pomeriggio con la nostra polizia locale e dalle 17 in attività congiunta.

Da questa mattina sono stati elevati 3 verbali a cittadini non residenti nel nostro territorio, quindi, spostamenti non consentiti. Rispetto per coloro che stanno lavorando presso gli ospedali o per coloro che in maniera diligente rispettano il D.P.C.M. restando a casa”

Il Comune di Allumiere