Permessi parcheggio disabili: proroga al 30 aprile 2021 - Terzo Binario News

I permessi per il parcheggio gratis su strisce blu delle auto che trasportano persone con disabilità (i contrassegni CUDE) sono in proroga fino al 30 aprile 2021. Ne dà informazione Roma Mobilità in una nota.

L’estensione di validità, precisa l’Agenzia, attua la legge 27 novembre 2020 n. 159 (conversione del decreto legge 7 ottobre n. 125) che prevede appunto la proroga. Pertanto, scrive Roma Mobilità, si sta procedendo “a prorogare d’ufficio a tutto il 30 aprile 2021 la validità dei permessi in scadenza nel periodo 17.3.2020 – 29.4.2021, per cui non è stata ancora proposta domanda di rinnovo”.

La proroga, specifica poi la nota, “sarà condotta esclusivamente sui sistemi informatici dell’Agenzia e, pertanto, anche sulle cosiddette Liste Bianche. Non è invece prevista alcuna sostituzione del contrassegno cartaceo attualmente a disposizione dell’utenza”. Nel contempo l’Agenzia comunica a Polizia Locale e ausiliari Atac la necessità di considerare i permessi esposti sul cruscotto, con scadenza indicata tra 17 marzo 2020 e 29 aprile 2021, validi a tutto il 30 aprile 2021.

In altri termini: i contrassegni non vengono sostituiti ma chi controlla sa che devono essere considerati validi fino al 30 aprile