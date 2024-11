Perla è rimasta orfana e, come pure Ares, si merita una famiglia che ami con urgenza • Terzo Binario News

A te papà volgo il mio sguardo al cielo…a te mio angelo che sei volato via troppo presto …

A te chiedo ancora la grazia di trovarmi una mamma .

Sono perla ,sono restata orfana e il mio papà morto precocemente non aveva parenti stretti così per me si aprono le porte del canile ,ma io sono un anima buona dolce e solo il nome canile mi terrorizza .

Sono grossa come vedete ,un immensa bontà .

Con il mio papà sono stata abituata alle passeggiate insieme ,al divano ,al profumo di famiglia ,ovviamente abituata in casa e tutelata al massimo.

Amo i miei simili ma non i gatti .Mi trovo a Milano ,sono sterilizzata e sana e ho cinque anni .

Perla di nome e di fatto credetemi zie.

Per favore spargete voce per me ,il mio papà dal cielo vi ringrazia ,era tanto buono lui e mi manca immensamente .

Sarò affidata previoo preaffido ,mi trovo a Milano e per me chiamate Michael al 375 585 8494

NON CI ABITUEREMO MAI… ARES giovane cane di taglia media è nato 13.12.2023.

ARES, dalla casa oggi si è ritrovato in canile e il suo muso esprime tutto il suo smarrimento.

E’ socievole, molto attivo adatto a persone dinamiche. Spera di trovare presto una nuova famiglia, per sempre.

ARES E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00