Periferie di Roma sotto la morsa dei Carabinieri: identificate 167 persone e controllati 89 veicoli • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Osteria del Curato e aree limitrofe nonché Terminal Metro Anagnina, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche.

Nel corso dei controlli i militari hanno denunciato a piede libero un romano di 21 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 12 grammi di hashish. Altri due soggetti, sono stati sanzionati amministrativamente per uso personale di stupefacente, poiché sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Nel corso dei controlli sono state identificate 167 persone ed effettuate verifiche su 89 veicoli, elevate 2 sanzioni al Codice della Strada. Effettuato anche un controllo ad una attività commerciale senza riscontrare alcuna irregolarità.