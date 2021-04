Perdita occulta a Civitavecchia, autobotti in centro - Terzo Binario News

Il gestore del servizio idrico Acea Ato2 ha comunicato che, a causa di una perdita occulta in Via Giacomo Puccini si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie: Via Puccini, Largo Marco Galli, Via della Vittoria, Via Lesen, via Aurelia Nord, via Malta, Largo Stegher e limitrofe.

Per alleviare il disagio alla cittadinanza è stato predisposto un servizio sostitutivo con due autobotti in stazionamento presso Largo Galli e in Piazza Giuseppe Verdi fino al termine del fuori servizio.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto per domani giovedì 01/04/2021, salvo imprevisti. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335.