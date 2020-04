Chiusa al traffico via Elio Donato e via Duccio Galimberti, con deviazione della linea 990 a causa di una copiosa perdita d’acqua in via Ugo de Carolis. Questo quanto accaduto giovedì 6 aprile.



Presente personale della Polizia locale XIV Gruppo Montemario. Tecnici Acea sul posto per riparare il guasto.

