Una perdita di acqua in via di Torrevecchia: questa la segnalazione arrivata intorno alle 7 di mercoledì 29 gennaio. Alcuni residenti hanno lamentato anche l’assenza di flusso idrico in casa. I tecnici Acea, intorno alle 8,30, si sono recati sul posto per riparare il guasto.

Nel frattempo, Luceverde ha evidenziato la chiusura della strada all’altezza di via Cardinale Celso Costantini.