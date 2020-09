Perde la memoria e scompare da Cerveteri: Livio Fracas ritrovato sano e salvo a Ladispoli - Terzo Binario News

Risultava irreperibile da ieri pomeriggio Livio Fracas un cittadino cerite. I familiari avevano lanciato un appello via social, non avendolo visto rientrare per la notte e senza avere risposte al telefono da parte sua.

L’ultimo avvistamento risaliva alle 18 in piazza Aldo Moro, poiché era intento nella passeggiata quotidiana nel centro della città.

Durante quei momenti Livio, nel tentativo di ritrovare la via di casa, deve aver perso l’orientamento e ha cominciato a vagare.

Si è diretto verso Ladispoli, dove lo ha intercettato una gazzella dei Carabinieri con i militari che poi hanno ricostruito i suoi movimenti.

Portato in stazione, ha potuto riabbracciare i familiari.