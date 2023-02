Perde la madre con problemi di memoria, ritrovata da Roma Capitale • Terzo Binario News

Era ospite dal figlio, la signora con problemi di memoria, che nel primissimo pomeriggio di oggi si è persa nel quartiere Parioli ,allontanandosi dalla vista del familiare.

Una volta diramata la nota di ricerca da parte della centrale operativa Lupa, gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale si sono messi sulle tracce della donna di 77 anni di età, battendo a tappeto il territorio, per poi ritrovarla in soli 20 minuti di tempo.

Una volta tranquillizzata, la signora è stata condotta dagli operanti presso la sede del gruppo territoriale, in attesa dell’arrivo del figlio, che ne aveva denunciato la scomparsa, il quale ha espresso gratitudine alla Polizia Locale per aver trovato sua madre, averla messa in sicurezza e averle consentito di riabbracciare i suoi affetti più cari.