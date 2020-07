Perde computer e tablet in stazione, ritrovati dalla Polfer - Terzo Binario News

Merce del valore di oltre mille euro

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Ciampino hanno rinvenuto, nei pressi di una banchina, una borsa contenente due computer e un tablet del valore complessivo di oltre mille euro. Gli operatori Polfer, analizzando il contenuto del pc sono riusciti a risalire all’identità del proprietario che, rintracciato telefonicamente, si è portato al posto di polizia per rientrare in possesso di quanto smarrito, esprimendo ringraziamenti agli agenti.

Questo è stato uno degli interventi dell’attività della Polizia- Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio – nell’ambito dell’Operazione “Stazioni Scure” svolta nella giornata di giovedì 23 luglio, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo straordinario del “territorio ferroviario”.

In tolate sono state controllate 2.709 persone, una è stata denunciata in stato di libertà, tredici le sanzioni contestate in materia ferroviaria, 152 bagagli al seguito controllati, oltre ad altri 40 controllati presso il deposito bagagli.

Poi cinque le misure di allontanamento dallo scalo ferroviario proposte in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città e 177 operatori impiegati, 98 glo scali ferroviari interessati.