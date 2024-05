Percorso formativo di base per proprietari di cani a Santa Marinella • Terzo Binario News

Iniziativa del Comune in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione e il Servizio Veterinario della Asl Roma 4

Il Comune di Santa Marinella, in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione e il Servizio Veterinario della Asl Roma 4, hanno attivato il primo percorso formativo di base per proprietari di cani.

Il programma è stato ideato per promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nella gestione degli amici a quattro zampe, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere degli animali e della comunità.

Il corso è gratuito ed è rivolto a tutti i proprietari di cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina, con priorità ai residenti nel Comune di Santa Marinella. Si articola in quattro lezioni ed offrirà formazione teorica e pratica su temi quali l’educazione di base, la cura, la legislazione vigente.

In particolare, nel primo incontro verranno affrontati i temi legati allo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi di vita (dal cucciolo al cane anziano e l’etologia canina. Nel secondo incontro invece si tratteranno diversi argomenti riguardanti il benessere del cane e i diversi aspetti della comunicazione. Nel terzo incontro si parlerà di come prevenire l’aggressività, problemi di comportamento e la normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione, obblighi e responsabilità del proprietario. Il quarto e ultimo appuntamento si svolgerà in un’area di “sgambamento”, dove si terrà una dimostrazione con un addestratore cinofilo.

Ciascuna sessione prevede un numero massimo di 30 partecipanti e sarà attivata al raggiungimento del numero minimo previsto di 10 partecipanti. Le prime tre sessioni si terranno presso la “Casina Trincia” sita in Santa Marinella Via Aurelia 363 e l’ultima sessione presso l’area cani – Parco Saffi in Via Etruria.

“Un corso di fondamentale importanza, considerato che ormai la presenza nel panorama domestico degli animali è divenuto un grande tema di attualità e spesso di cronaca. Per questo motivo si è ritenuto interessante approfondire il tema e in particolare quello dell’educazione al possesso responsabile degli animali d’affezione. Grazie all’azione sinergica tra le istituzioni locali, è stato possibile avviare questo primo percorso formativo e siamo certi che la risposta sarà altrettanto positiva e partecipata”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

“Promuovere una cultura di responsabilità dei cani – ha affermato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, Pierluigi Ugolini – va a beneficio di tutta la comunità e del benessere stesso dell’animale. Per responsabile si intende, non solo conoscenza del proprio animale per una gestione sanitaria ottimale, ma anche essere consapevoli delle responsabilità legali che abbiamo nei confronti della comunità, in quanto possessori di cani. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare a questa iniziativa che rafforza il legame con i nostri amici a quattro zampe”.

Termine ultimo di iscrizione sarà il 2 luglio. Il percorso formativo inizierà mercoledì 10 luglio 2024 e terminerà sabato 13 luglio 2024.

Per informazioni e modalità di partecipazione, consultare il sito del Comune di Santa Marinella:

https://www.comune.santamarinella.rm.it/news/1020-percorso-formativo-di-base-per-proprietari-di-cani