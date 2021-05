"Percorso delle città perdute": il protocollo - Terzo Binario News

Giovedì 20 maggio ore 16 il Comune di Fiumicino siglerà un protocollo d’intesa con la Pro Loco di Torre in pietra per la realizzazione del progetto “Percorso delle città perdute”. Il percorso, lungo 12 km, ha un particolare valore naturalistico e storico-paesaggistico ed attraversa boschi, prati, siti storici come il Castello di Torre in pietra e la Torre del Pagliaccetto. La promozione del progetto punta alla valorizzazione dei territori del nord della città.

Saranno presenti il sindaco Esterino Montino, la presidente della Pro Loco di Torre in pietra Teresa Vaccari, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, il delegato del Sindaco alla Tutela e valorizzazione del patrimonio storico del Comune di Fiumicino Ernesto Benelli, e il dirigente dell’area Sviluppo Economico dott. Giuseppe Galli.

Il punto di ritrovo è il parcheggio della polisportiva di Aranova, via Galtelli snc. L’appuntamento è giovedì 20 maggio alle ore 16.

Nella mappa (foto di copertina) il punto preciso.