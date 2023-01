Perché è necessario un cric? • Terzo Binario News

Un cric per veicoli è necessario in qualsiasi momento si voglia sollevare il veicolo per effettuare una riparazione di emergenza, ad esempio per cambiare una ruota in caso di taglio. – o d’altra parte, nel caso in cui vogliate davvero investire più energia sotto di esso, per ricaricare l’olio motore o sostituire il quadro dei fumi, Il cric è un dispositivo fondamentale da avere sempre con sé nel proprio veicolo.

Un sollevatore a cric viene utilizzato per sollevare il veicolo in situazioni di crisi, come la foratura di un pneumatico mentre si è in giro. Esistono numerosi tipi di martinetti, ad esempio martinetti a pavimento, martinetti a bottiglia, martinetti ad acqua e martinetti a forbice.

In tutti e tre i casi, assicuratevi che il vostro veicolo si trovi su una superficie piana e uniforme; inoltre, dovrebbe trovarsi su un terreno robusto come un terreno o del cemento, and not rock or turf, which will cause solidness issues.Ora trovate i punti di aggancio del veicolo: il manuale Haynes indica dove si trovano all’interno del veicolo. Il manuale del proprietario vi indicherà anche il punto in cui è possibile sollevare il veicolo.

Come fa questo dispositivo a far sì che l’auto sia arginata?

Un cavalletto è un dispositivo meccanico mobile a livello metallico che viene utilizzato per aiutare la pesantezza di un veicolo sollevato. Di solito, vengono posizionati sotto il veicolo come rete di protezione per evitare che il veicolo cada su una parte del corpo.

Il cric è un elemento prioritario che dovrebbe essere presente nel bagagliaio di ogni veicolo. In effetti, già qualche tempo fa, ogni veicolo era dotato di martinetti, che erano dispositivi a cremagliera con un limite di sollevamento di 500 kg o più. Oggi abbiamo la possibilità di scegliere qualsiasi martinetto con le qualità essenziali, che può essere utilizzato sia per il veicolo che per la stazione di assistenza.

Le capacità che abbiamo riconosciuto sono:

Normalmente viene utilizzato per sollevare il bordo di un veicolo, in genere per la sostituzione di un pneumatico.

Questa operazione deve essere eseguita in modo affidabile, con un apporto trascurabile da parte del cliente in condizioni non ottimali.

Inoltre, questa operazione deve essere eseguita in modo sicuro

Quali sono le tipologie?

affinché ogni tipo di martinetto abbia la possibilità di adattarsi all’impresa che gli viene affidata, potrebbe avere un piano unico. L’esemplare di martinetto è composto da:

Serbatoio di salvataggio caricato con liquido alimentato ad acqua; Il supporto primario (camera) in cui si trova la barra retrattile; Il cilindro, che spinge l’asta grazie alla ricezione di una quantità supplementare di liquido ad acqua; Pickup – il tallone che si appoggia sul cumulo da sollevare; Le basi con cui il martinetto si appoggia al suolo; Valvola di sifonamento, che non permette al liquido di muoversi in modo disinvolto tra i recipienti di erogazione; Una valvola di benessere che impedisce al martinetto di essere sovraccaricato. Si tratta della regola di una valvola di benessere in un quadro a pressione.