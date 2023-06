Per un punto la Dinamo Ladispoli perse la gara • Terzo Binario News

“Finisce con tanta amarezza (ma tutto sommato anche con molta soddisfazione) la stagione degli under14 della Pallacanestro Dinamo Ma Supermercati Ladispoli, battuti per un solo punto 49-48 sul campo della PolysSportiva19 in semifinale di Coppa Lazio sabato scorso.

Una partita vinta, poi persa, poi che sembrava di nuovo vinta e poi gettata definitivamente alle ortiche negli ultimi secondi, quando i Dinamos a 10 secondi dalla fine sopra di un punto e palla in mano hanno commesso un’infrazione regalando di fatto la vittoria agli avversari che sono stati bravissimi a sfruttare la rimessa e una fatale disattenzione difensiva dei giovani ladispolani.

Una bellissima partita comunque, degna chiusura di una stagione 2022/23 di cui, a caldo, traccia un primo bilancio il Presidente Luigi Fois.

“Innanzitutto faccio i complimenti a questi ragazzi, vedo un roseo futuro per questa squadra; i margini di miglioramento sono ovviamente enormi, del resto sono solo degli Under14, non va dimenticato, qualcuno anche più piccolo, e queste esperienze sono perfette proprio per questo, per migliorare, imparare, e capire per esempio che le partite si vincono prima in difesa e poi in attacco…. Un applauso comunque a tutti, il cuore, quello, non manca mai, e se c’e’ quello si e’ un bel pezzo avanti… La passione Dinamo quest’anno ha raggiunto e coinvolto circa 200 atleti, mini, giovanili, senior, over… oltre ai vari tornei minibasket, la Dinamo ha partecipato a 4 campionati federali giovanili, 1 competizione federale di Coppa Lazio, 1 campionato di Serie D, 1 campionato amatoriale. Con l’Under 13 ha vinto il titolo di Lega 1 Lazio Eastern Conference, con l’Under 14 e’ arrivata in semifinale di Coppa Lazio, l’Under 15 e l’Under 17 sono state meno brave e fortunate ma comunque sono state gettate le basi per affrontare in modo migliore la prossima stagione sportiva, tutto il settore minibasket e’ in costante crescita, e la prima squadra che quest’anno ha esordito in Serie D da matricola assoluta non solo si e’ salvata ma ha addirittura sfiorato i playoff, opportunità mancata forse solo per la mancanza di un pizzico di esperienza in più… se tiriamo una riga dire che il bilancio e’ stato più che positivo e’ superfluo.”

“Ora a fine giugno sospenderemo tutte le nostre attivita’, agonistiche e non, che hanno visto coinvolti i nostri circa 200 iscritti” continua il Presidente “in attesa della ripresa di fine agosto, ma questo ovviamente non significa che rimarremo fermi; inanzittutto la Dinamo partecipera’ alla Fiera del Fitness di meta’ Luglio con la terza edizione del suo Dinamo Madness, un happening sportivo di fatto aperto a tutti i giovanissimi appassionati di basket, e nel frattempo lo staff manageriale sta lavorando a progetti importanti, per i quali si attende a giorni l’OK da parte degli enti competenti. Viceversa, se questo non dovesse arrivare nei tempi che ci consentirebbero di pianificare la prossima stagione in modo ancor piu’ competitivo di quella appena terminata, siamo gia’ pronti per formalizzare un accordo con una importante e ambiziosa realta’ extraterritoriale per garantire un futuro ai nostri giovani piu’ talentuosi. Il nostro obiettivo principale rimane la crescita del nostro movimento tramite il miglioramento continuo di tutti i singoli, ma la nostra sfida piu’ ardua continua ad essere quella dell’infrastruttura logistica”.

