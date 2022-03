"Per un mare più bello", raccolti dieci quintali di rifiuti sulla spiaggia di Montalto - Terzo Binario News

Buona la prima al primo incontro “Per un mare più Bello”, l’iniziativa ambientale che nella mattinata di domenica ha visto associazioni, comitati e cittadini prendere parte alla pulizia della spiaggia a Montalto Marina.

Molti i volontari, circa una sessantina, che si sono dati appuntamento in località Sanguinaro per iniziare le operazioni di bonifica di un tratto di arenile dove sono presenti maggiormente rifiuti di ogni genere.

“Abbiamo raccolto in due ore circa dieci quintali di rifiuti – spiega Marco Feliziani, promotore dell’iniziativa. È stata un’ottima occasione per sensibilizzare le persone ad avere cura dell’ambiente e rendere più bello il nostro mare. Ringrazio la Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Montalto di Castro che hanno sposato l’iniziativa e tutti i volontari che hanno partecipato”.



Presente anche la Prociv Arci Vulci I che con i quad sulla spiaggia ha semplificato le operazioni di trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta installati dalla ditta di Paoletti Ecologia. Sulla spiaggia sono state raccolte circa mille bottiglie di plastica, un divano, una bombola del gas, del materiale ferroso, reti da pesca, polistirolo, degli pneumatici e tanta microplastica trasportata sull’arenile durante le mareggiate invernali.

All’evento hanno inoltre partecipato il Comune di Montalto di Castro, l’Assopaguro, la Scuola italiana Cani Salvataggio, Fare Verde Tarquinia, l’associazione diportisti di Montalto, Team Power, i ragazzi di Alicenova e di Ortostorto e famiglie con bambini al seguito.