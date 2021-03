Per Saroglia "le gabbie marine della pescicoltura sono la soluzione ideale" - Terzo Binario News

Nessun rischio ambientale per la presenza delle gabbie off shore della pescicoltura. Lo assicura il professor Marco Saroglia, tornese di nascita, professore ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare delle Zoocolture (AGR/20) presso l’Università dell’Insubria di Varese.

A Civitavecchia ha lavorato spesso e conosce bene la pescicoltura a terra che da decenni lavora i prodotti ittici nei pressi della centrale di Torre Nord. Il suo un parre su cosa può significare il trasloco a mare, contestato per le potenziali ripercussioni ambientali sulle acque del mare a metà fra Civitavecchia e Tarquinia.

“Le gabbie non interferiscono con le varie utenze da spiaggia poiché sorgono al largo – spiega – anzi, le barche di piccolo cabotaggio per la pesca avrebbero il vantaggio di poter arrivare lì vicino per pescare i pesci commentali. Infatti le gabbie aumentano la pescosità, facendo arrivare persino i tonni. Il disturbo lo arreca chi posa le reti a strascico. Anni fa in Procura si pensò di installare i blocchi di cemento per strapparle”.

Il docente universitario ricorda il passato “quando lavorai 15 anni fa in città. Già allora quello dello strascico era una pratica abituale: Dal Sunbay si vedevano le barche e quando il procuratore Loiacono chiamava chiamava la Guardia Costiera si sentiva dire via radio “il lupo è uscito” e il peschereccio rientrava. Una lotta impari”.

Perché dire sì alla pescicoltura in mare? “La produzione di pesce in Italia è insufficiente e già in aprile il pesce nazionale viene interamente consumato tanto da doverlo importare. Quindi meglio allevarlo qui, dove la qualità è superiore, anzi il migliore in assoluto e certificato.

Pesa il fattore freschezza, visto che il pescato del mattino di oggi dopo la lavorazione, domani sera al massimo sarà a Roma nei negozi e nella notte a Milano. Quanto arriva da fuori è meno controllato. Le leggi europee sono uguali per tutti ma chi le applica? Qui controllano Capitaneria, Carabinieri e Finanza, negli altri paesi no. Per il pesce turco, greco o tunisino si usano mangimi scadenti”.

Quella di Civitavecchia per Saroglia è una pescicoltura che ha fatto scuola in Italia. “Per esempio da Orbrtello venivano a studiare in centrale già dal 1976 e fino al 1990 ma sono venuti anche da Gaeta per lo steso motivo. A Civitavecchia c’è la tradizione, la cultura dell’allevamento e la coscienza di lavorazione e alimentazione. L’allevatore è anche un mangimista”.

Quindi il dettaglio sul perché le gabbie off shore non creano problemi: “Ci sono già a Salerno o in Sargegna produzioni simili a Civitavecchia, da 1-2000 tonnellate anno di pesc e lì non c’è traccia di problema.

Feci una perizia a Stintino dove volevano ampliare la pescicoltura e serviva la Via. Nel periodo di produzione più intensa ovvero giugno e luglio, non c’era traccia di mangimi a distanza di decine di metri dalle gabbie. Se queste vengono realizzate bene, l’inquinamento non c’è. Il mangime sprecato è il 2% del totale e la tecnica di alimentazione è standardizzata perché lo spreco è costoso. Quel che cade sul fondo lo digerisce il fondo stesso così come le feci dei pesci.

La Via di Civitavecchia rappresenta un modello: la divisione del mare a reticolo, con proiezione dal fondo verso le gabbie sovrastanti. Le correnti spandono intorno mangimi e feci, e per i mangimi si tiene conto delle specie, del pesce allevato. Il materiale organico in mq calcolato che precipita in un anno è di gran lunga inferiore alla capacità di digestione del mare. Non c’è nessun danno alla risorsa marina. La zona scelta è ideale e le mareggiate aiutano a rimescolare il fondo. In ultimo, non bisogna dimenticarsi della cinquantina di famiglie che vivono grazie alla pescicoltura” la conclusone del prof. Marco Saroglia.