Domenica 4 dicembre saggio dei Vigili del Fuoco presso il distaccamento, dopo due anni di rinuncia

Per il 4 dicembre, giorno in cui si festeggia Santa Barbara, i Vigili del Fuoco di Cerveteri aprono le porte del distaccamento per dare vita a un saggio.

Dapprima la messa, poi un’esercitazione in cui verranno simulati degli interventi quotidiani.