Per Santa Barbara battenti aperti alla caserma dei pompieri di Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

Si riaprono le porte della caserma dei vigili del fuoco di Cerveteri-Ladispoli.

È ormai tutto pronto per Santa Barbara, protettrice dei pompieri. Lunedì 4 dicembre dalle 9.30 in poi prenderà inizio la consueta manifestazione in cui verranno simulati alcuni tipi di interventi che i vigili del fuoco affrontano quotidianamente sul litorale da Santa Marinella a Focene passando per Ladispoli e Cerveteri naturalmente.

Incendi da domare, salvataggi di persone nei piani alti degli edifici, spegnimento di una bombola del gas pronta a esplodere sono solamente alcune delle esercitazioni in programma nel piazzale della caserma di via Fontana Morella.

Prima delle esibizioni si svolgerà la santa messa. «Parliamo di un evento davvero sempre molto atteso – spiega Gabriele Fargnoli, caporeparto della storica 26 A – soprattutto dai tanti bambini delle varie scuole che ci vengono a trovare. Una tappa fissa che riusciamo a mantenere ogni anno dal 2006, anno in cui è stata aperta la nostra caserma qui a Cerveteri».