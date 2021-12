Per salvare Giulio, il portiere under 16 del Cerveteri, ecco anche Ciro Immobile - Terzo Binario News

Giulio, il 15enne portiere dell’Under 16 del Cerveteri sta cercando disperatamente un donatore di midollo osseo.

Il giovane cerite è affetto da una malattia rara e voleva incontrare Ciro Immobile.

Il centravanti della Lazio e della Nazionale è corso immediatamente insieme alla società biancoceleste al Bambino Gesù di Roma.

L’unico modo possibile per Giulio per guarire è ricevere un trapianto di midollo.

Nessuno dei familiari è risultato compatibile e per questo è necessario individuare un donatore. Per essere donatori è necessario avere tra i 18 e 36anni non compiuti, pesare almeno 50kg e non avere malattie trasmissibili.

Chi volesse donare può ricevere informazioni contattando ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo, inviando un messaggio WhatsAp/Telegram ai numeri 3335677430 oppure 3888833910.

Ecco anche i contatti di ADMO Regionale: 06 58705656 – roma@admolazio.itPer ogni ulteriore informazione, può contattare anche la mamma di Giulio, la Signora Roberta, al numero 3479562172.