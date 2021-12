"Per regalo di Natale qualche sanatoria di abuso edilizio demolito o centro commerciale a Ladispoli" - Terzo Binario News

Intervento prenatalizio del cardinal Mazzarino

“Propositi per il nuovo anno.

Il Natale si avvicina, come le elezioni, e Babbo Natale porta i regali a chi ha espresso desideri; qualche bambola qua, qualche gioco da tavola là, qualche centro commerciale o licenza edilizia a tizio e caio, qualche sanatoria di abuso edilizio demolito (o forse no?), qualche documento nel cassetto, qualche promozione dopo essere stati inopportunamente assunti, insomma regali graditi a pochi che porteranno voti.

La Befana si sta organizzando perché a fine Gennaio comincerà la campagna elettorale con i soliti giri di promesse e altri regali sperando che anche questi portino altri voti. Tutto legalmente assicurato da un consiglio comunale con una maggioranza totalmente ebete, fatta eccezione per il gruppo di impavidi con Ardita, e una opposizione scialba come una minestrina da ospedale, fatta eccezione per Trani che produce interrogazioni e confida nella Magistratura che però appare confusa dal mondo Ladispolano (almeno per ora).

Consigli comunali farsa, nei quali si vedono le solite manfrine con tecnici in quasi pensionamento che tutto dicono e giudicano ma nulla spiegano pienamente, insomma una gestione a dir poco opaca in cui la trasparenza e la partecipazione dei cittadini vengono mortificati da un dirigismo di palazzo che nulla ha di buono.

Consiglio comunali, insomma, nei quali buona parte dei consiglieri dovrebbe sentirsi mortificata dal ruolo di ballerine di terza file cui sono ridotti. Strano, perché l’attuale amministrazione si era presentata al pubblico come ad essere la ventata che avrebbe rivoluzionato Ladispoli e cambiato tutto, e per questo ottenne successo.

Però, in meno di quattro mesi, ha fatto dietrofront su tutto, dalle consulenze, al cemento, ai rapporti con le categorie produttive e con le associazioni, salvo ora ripresentarsi ad un passo dalle elezioni, per evidente comodo proprio ad elargire riconoscimenti e pacche sulle spalle. Si potrebbe dire ‘nulla di nuovo per Ladispoli’, ma questo sarebbe un cedere il passo ai mediocri mettendogli anche il tappeto rosso.

Ma l’anno nuovo si avvicina ed i buoni propositi sono d’obbligo perché sperare è lecito, anzi, doveroso. Però meglio evitare di puntare tutto sulle elezioni perché questa hanno sempre dei margini di incertezza e, soprattutto perché debbono essere l’epilogo del giudizio verso una amministrazione e sperare che le cose cadano dall’alto è sempre un errore. Crediamo sia più giusto puntare su una crescita che metta tutti i politici con le spalle al muro (ma non pensate male) facendo migliorare Ladispoli.

Bisogna puntare su una nuova visione di città, moderna ed adeguata al presente, per intercettare finanziamenti e dare opportunità di lavoro, smettendo di essere satellite suburbano della Metropoli. Oggi bisogna parlare di rispetto assoluto dell’ambiente, di servizi di lavoro e di capacità, tutte cose che le amministrazioni di Ladispoli dell’ultimo decennio hanno mostrato solo in senso deteriore. Ovviamente spetta ai giovani farsi sentire ponendo fine a chi spaccia slogan, e bisogna lavorare prima sul grosso strutturale e poi passare al cesello mettendo da parte la mazzetta in un percorso virtuoso.

La differenza è tutta qui, nel voler passare dal solito sistema di cementificare un pezzo di terreno agricolo per creare speculazione per pochi, a capire come convertire mare, oasi, campagna in una nuova ricchezza che offra servizi degni delle migliori città europee. Fino ad oggi nessuna amministrazione è riuscita in questo e si assiste ad una connivenza negativa fra gran parte della maggioranza e alcuni pezzi di opposizione e questo non permette la crescita perché finisce per sterilizzare le iniziative positive.

Questo ostacolo mentale è il muro da abbattere bene contro il male, evoluzione contro conservazione, natura contro cemento. Crediamo che questo, insieme a tanti altri che ciascuno ha in se, sia un buon proposito, ovvero comprendere come l’ipocrisia che ha aleggiato finora sulla cosa pubblica di Ladispoli stia da dieci anni distruggendo la città ma anche che quel muro possa essere abbattuto. Magari servirà qualche post sui social in meno e qualche sana presenza fisica in più. Ma è fondamentale che si cominci a far valere i propri diritti ed i propri valori, già da prima delle elezioni, facendoci sentire, a prescindere dal solito mucchio di account farlocchi inquini il sano dibattito con i soliti sistemi di violenza e aggressione verbale. Buon Santo Natale e Felice anno nuovo”.

cardinal Mazzarino