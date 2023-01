Per micia Stracciatella, urgente adozione del cuore da "figlia unica" • Terzo Binario News

Stracciatella aveva trovato la sua mamma, era pronta per partire, gli ultimi esami e poi avrebbe avuto la sua calda cuccia, un fratellino peloso e una mamma tutta sua… Purtroppo questi esami hanno dato un responso che non ci aspettavamo Stracciatella è Felv positiva; di corsa abbiamo isolato la piccolina e in lacrime abbiamo avvisato l’adottante che a sua volta in lacrime ha dovuto rinunciare per non mettere in pericolo il micio di casa…

Ora Stracciatella è sola, spaesata, gratta la porta perché vuole raggiungere i suoi amici della “casetta dei gatti”, non può rimanere sola!!!

Stracciatella è dolcissima e ha bisogno di trovare urgentemente la sua casa, di fare le fusa, di giocare, di essere amata! Stracciatella deve essere adottata come figlia unica o con altri mici Felv positivi. Stracciatella è sverminata, vaccinata, Test Felv+

Si trova in Puglia, ma per la famiglia perfetta arriverà ovunque anche nel Nord Italia. Si affida previo compilazione del questionario di preaffido e visita preadozione. Per Info:

ADOTTAMI COL CUORE – ODV

