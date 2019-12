Per Marco e Francesco un aiuto dalla Regione - Terzo Binario News

Fino a qualche giorno fa in regione Lazio non sapevano dell’esistenza della malattia di Batten.

Poi …. il video di Silvia, il video della disperazione, il suo grido d’aiuto!!! Un video divenuto virale in poche ore…. Dopo 4/5 giorni Loreto Marcelli era a casa di Silvia.

Ha vissuto per un paio d’ore appena il dramma della famiglia…. e oggi possiamo leggere che per i malati di Batten ci saranno fondi dalla regione per 200.000€ . Grazie al coraggio di Silvia e grazie alla sensibilità del consigliere regionale Loreto Marcelli.