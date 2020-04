Per lo Stendhal di Civitavecchia videolezione con l'avvocato Colella da Washington - Terzo Binario News

Una lezione interattiva e in linea con i segni dei tempi per gli studenti dello Stendhal. Un nutrito gruppo di studenti del corso di diritto del triennio del Turistico Croce, tenuto dal Prof. Giuseppe Barreca, ha partecipato alla lezione-intervista tenuta, in via telematica, dall’Avv. Ugo Colella dello studio legale Colella & Zefutie LLC da Washington D.C. L’ospite ha intrattenuto gli studenti su temi quali il sistema legale statunitense, lo stato della pena di morte negli Stati Uniti, la vita professionale ai tempi del COVID.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione da parte degli studenti grazie alla congenialità dello strumento della Didattica a Distanza che è estremamente funzionale per iniziative di sviluppo culturale e didattico. Notevole è stato il riscontro avendo il pubblico posto numerose domande all’ospite con ampia interattività in lingua inglese. La Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti si è congratulata per l’iniziativa “La Didattica a distanza ci sta offrendo delle opportunità a cui forse non avremmo pensato in tempi di normalità, sono esperienze preziose, rese possibile dal rapporto che i docenti hanno saputo creare con i loro studenti durante il lavoro in presenza e di cui raccogliamo i frutti in questo difficile momento” .

L’Avv. Colella ha poi espresso in forma ufficiale, anche sui social e negli USA, un grande apprezzamento per i nostri studenti, rilevando che “nonostante tutta la sofferenza italiana delle ultime settimane, questi giovani donne ed uomini dimostrano resilienza, speranza e determinazione nel continuare la loro vita indomiti nei confronti del COVID. Una lezione per tutti noi”.