Per lo Scoponi di Tolfa qualche prescrizione, nell'attesa del prato sintetico - Terzo Binario News

Prima omologazione passata ma con prescrizioni. Alla fine si tratta di dettagli mentre oggi è il giorno dell’assegnazione dei lavori di posa del manto erboso. Manca ormai poco all’inaugurazione del nuovo Scoponi, con la burocrazia che sta facendo il suo corso.

Nei giorni scorsi al comune di Tolfa è arrivato il resoconto degli ispettori della Lega Nazionale Dilettanti che hanno effettuato il primo sopralluogo alla Pacifica, con il secondo che avverrà dopo la posa del manto erboso.

E se nel complesso il giudizio è stato positivo, sono arrivare delle prescrizioni per qualche piccola correzione da apportare prima che l’opera venga conclusa. “La relazione degli ispettori della Lega – spiega il sindaco Luigi Landi – focalizza l’attenzione su alcuni piccole correzioni da apportare. Intanto l’aspetto importante è il via libera al drenaggio, mentre qualche modifica andrà apportata al posizionamento dei chiusini, altri tre o quattro piccoli dettagli da sistemare e lo spostamento di mezzo metro dell’impianto di irrigazione>.

Non è neanche detto che ci sia uno slittamento dei tempi di consegna perché il cantiere è sempre affidato alla ditta Lo Monaco, che si è occupata della ristrutturazione generale, alla quale serviranno un paio di giorni per sistemare. “Oltre a trattarsi di ritocchi, gli interventi costeranno poche centinaia di euro a dimostrazione che la prima omologa è cosa pressoché fatta. Se ci sarà un altro sopralluogo? Non credo, immagino che sulla base delle prescrizioni chi verrà a verificare la corretta posa del manto erboso andrà a constatare che le correzioni richieste sono state effettuate.

Con l’occasione abbiamo dato anche una sorta di “rinfrescata” agli spogliatoi sfruttando il momento dei lavori in corso e la fase storica che si attraversa, dove oltre alle sanificazioni le ripuliture non sono interventi sbagliati> conclude il primo cittadino tolfetano.

Nel frattempo l’iter non si è fermato, anzi. In piazza Vittorio Veneto si lavora su due fronti, ovvero quello delle prescrizioni ma anche sulla posa della superficie su cui poi verrà posato il manto in erba sintetica. Infatti oggi dovrebbe essere pubblicato ufficialmente l’atto con cui vengono aggiudicati ufficialmente i lavori alla ditta. Si tratta di un documento formale perché di fatto l’opera è già stata affidata provvisoriamente dal Mepa nell’attesa che venissero prodotti i documenti necessari di verifica che vengono chiesti quando si tratta di appalti di questo tipo. Sempre in giornata dovrebbe essere apposta la firma dell’architetto Ermanno Mencarelli, dirigente dei lavori pubblici del comune di Tolfa. Quindi si può prevedere che il passaggio di testimone fra le ditte – la Lo Monaco che chiude il suo cantiere, lasciandolo pronto a coloro che stenderanno il tappeto sintetico – possa avvenire entro una quindicina di giorni.

Per la disputa delle gare del campionato di Promozione dei biancorossi e per gli allenamenti insomma c’è da attendere ancora qualche settimana nell’attesa di capire se e come si riprenderà a giocare.