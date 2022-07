Per le imprese forestali necessario attestato di qualifica • Terzo Binario News

Corso a settembre,a Viterbo, con Cna Sostenibile: iscrizioni entro il 29 luglio

C’è un nuovo obbligo per le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali: il titolare o almeno uno dei dipendenti deve essere in possesso dell’attestato di qualifica di “Operatore forestale”.

E CNA Sostenibile, in vista della scadenza, si è subito attivata organizzando un corso che si svolgerà a settembre. Ma è necessario rispondere velocemente: le manifestazioni di interesse vanno inviate entro il 29 luglio.

L’obbligo non va assolutamente sottovalutato: risponde a un decreto ministeriale del 2020, recepito dalla Regione Lazio, che stabilisce i requisiti professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale. Di conseguenza se non si hanno, non si è in regola.

Le imprese del settore sono quindi tenute a comunicare all’Area competente in materia forestale e delegata alla tenuta dell’Albo della Regione Lazio il nome del titolare, o almeno di un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno che abbia ottenuto l’attestato.

Il corso di CNA Sostenibile, che si svolgerà nella sede di via dell’Industria snc, al Poggino, è ovviamente autorizzato dalla Regione Lazio e serve proprio ad accompagnare le imprese verso la regolarizzazione. È fondamentale iniziare il percorso formativo prima del 31 dicembre.

Per la manifestazione di interesse e ulteriori informazioni è possibile contattare CNA Sostenibile ai numeri 0761/1768320 e 0761/1768398 o scrivere a formazione@cnasostenibile.it.