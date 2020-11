Per l'arbitro di Ladispoli Andrea Ancora ora c'è Vis Pesaro Cesena - Terzo Binario News

Vis Pesaro – Cesena di mercoledì prossimo sarà diretta dal fischietto di Ladispoli Andrea Ancora.

L’arbitro, aggregato alla sezione di Roma 1, sarà al Benelli di Pesaro per dirigere la sfida tra due squadre attualmente nelle zone medio-basse della classifica.

Da inizio stagione questo è il terzo match in cui Ancora è stato designato: le altre sfide sono state Como – Pistoiese e Fermana – Gubbio.

Ora una nobile decaduta come il Cesena che milita nel girone B di serie C. Invece ha vestito i panni del quarto uomo in Potenza-Sambenedettese. Ancora è al primo anno in un campionato professionistico, traguardo raggiunto dopo quattro stagioni di serie D.