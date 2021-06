Per il progetto alimentare "Non spreco... vinco" venerdì le premiazioni a Civitavecchia - Terzo Binario News

Capitolo conclusivo per il progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali denominato “Non spreco… vinco”.

L’iniziativa è stata avviata lo scorso novembre dal Servizio 1 Pubblica Istruzione del Comune, in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia (quale beneficiario del progetto), la società Dussmann Service (concessionaria del servizio di refezione scolastica) e i Dirigenti scolastici degli istituti cittadini.

Il progetto ha diverse finalità: attenzione e sensibilizzazione allo spreco alimentare; razionalizzazione, recupero e corretta distribuzione delle eccedenze alimentari; implementazione e rafforzamento della sinergia tra Enti ed Associazioni che operano nel sociale; implementazione della capacità d’intervento delle realtà che operano nel campo della lotta alla povertà sul territorio cittadino.

Tra tali finalità, l’elemento relativo al consumo dei pasti in modo consapevole in termini di spreco, ha avuto un ruolo di primaria importanza, tanto che nel progetto è previsto anche un premio per il “refettorio più virtuoso”.

E proprio monitorando gli scarti alimentari nei vari refettori scolastici da gennaio a maggio, è emerso che il plesso “G. Rodari” (refettorio grande) dell’ Istituto comprensivo 2 “Flavioni” è il più virtuoso tra i refettori della scuola primaria, mentre tra la scuola dell’infanzia, il titolo lo ha guadagnato il plesso “Platani” dell’ Istituto Comprensivo 4 “E. Galice”.

I premi saranno consegnati ai Dirigenti scolastici dei rispettivi plessi venerdì 4 giugno. Alla consegna saranno presenti anche i vari soggetti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto: infatti oltre a recupero, lavorazione e distribuzione delle eccedenze alimentari fornite dalla società Dussmann alla Croce Rossa per la somministrazione agli indigenti, è stato redatto un “menu tipo” e realizzata una demo da parte l’I.I.S. “Stendhal”. Inoltre è stato eseguito un corso di formazione base da parte dell’Unione Cuochi Lazio – Delegazione di Civitavecchia avente ad oggetto la gestione virtuosa degli alimenti, l’attenzione allo spreco, l’importanza di un corretto apporto nutrizionale nelle diete e preparazioni di pasti.