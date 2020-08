Per il porto di Civitavecchia 69 milioni dal Mit - Terzo Binario News

«Abbiamo stanziato 906 milioni di euro sui porti per interventi infrastrutturali e immediatamente cantierabili.

I nostri porti sono l’accesso marittimo all’Europa e stiamo portando avanti una politica che riesca a migliorare le infrastrutture portuali per l’economia del mare, asset strategico fondamentale del nostro Paese». Lo scrive su Facebook il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. «Le opere proposte dalle Autorità portuali sono 23 e i fondi vengono così ripartiti nel Nord Italia: 200 alla Toscana, 41 per i porti liguri e 26 per Venezia.

Nel Centro Italia invece 40 milioni sono destinati ad Ancona, 69 a Civitavecchia e 30 per il nuovo porto commerciale di Fiumicino. Dei 354 milioni spettanti alle Autorità portuali del Sud, 147 riguarderanno la Puglia», aggiunge. (Cim/Adnkronos)