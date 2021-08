Per il nuovo Scoponi Tolfa si veste a festa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Aria di festa in casa Tolfa calcio in vista dell’inaugurazione dell’impianto “Felice Scoponi” fresco di restauro. L’appuntamento è per lunedì 30 agosto.

L’anno di stop causa Covid ha ovviamente facilitato i lavori di ristrutturazione dello storico impianto della cittadina collinare che è pronto a sfoggiare il suo nuovo manto sintetico. Allo stesso tempo è stato messo a nuovo l’impianto di drenaggio e quello d’irrigazione e nonché la recinzione. Inoltre è stata data una nuova sistemazione agli spogliatoi e stata avviata la realizzazione di un campo da calciotto adiacente a quello principale.

Ospite d’onore, lunedì pomeriggio, per questa inaugurazione la formazione primavera del Perugia calcio che battezza anche l’affiliazione alla Perugia Academy con il settore giovanile del Tolfallumiere, grazie alla stretta collaborazione avviata dal presidente biancorosso Alessio Vannicola.

“Ringrazio il sindaco Luigi Landi – dichiara il numero uno del Tolfa – per essere riuscito ad effettuare il rifacimento dell’impianto durante un periodo difficile per i diversi motivi che tutti conosciamo, organizzando l’evento con il Perugia Calcio primavera in collaborazione con la CM Tolfa-Allumiere con la massima attenzione dal punto di vista della sicurezza sanitaria con gli atleti che verranno tutti tamponati. Il Presidente Baldini e dirigente Fabio Bucci ci permetteranno di svolgere l’evento con una visibilità non indifferente. La giornata proseguirà con un buffet presso il Polo culturale, raccordando tutto ciò con la festa del nostro Patrono Sant’Egidio”.