Per il dolce Fritz serve un vero miracolo • Terzo Binario News

FRITZ , ogni volta che ti vedo mi si stringe il cuore …. Ma non posso far niente per te, se non pubblicare questa foto che ti ritrae cosi come sei sempre , ogni giorno, terribilmente triste, immobile, sfiduciato. due occhi così tristi che non si dimenticano. Vorrei vederti felice in una casa calda circondato da affetto . Chissà se qualcuno si innamorerà di te..

Fritz ha 7 anni , taglia media, buono tranquillo e bellissimo. Si trova nel Lazio ma può arrivare al nord. Paola 3397876019