Per Biscotto e Beethoven servono davvero due adozioni del cuore • Terzo Binario News

Aggiornamento al 12 febbraio..nessuna richiesta ed è già passato un anno e mezzo

Biscotto ha circa 5/6 anni. Castrato Vaccinato e microchippato

Abituato in casa e reccettivo ai comandi Taglia media circa Kg 14 di bontà

Occhi molto dolci ma nello stesso tempo tristi

Cerca disperatamente il contatto umano per questo in casa deve essere figlio unico…mentre in giro cani e gatti gli sono indifferenti

Due anni fa è morto il suo padrone con cui viveva in perfetta simbiosi…da quel giorno e’ passato dal divano a un box senza mai ricevere una carezza si sta lasciando morire in quel gelida cella

Adozione al NORD URGENTE in quasi due anni nessuna richiesta …non ce la faccio più a vederlo in quello stato

Per informazioni scrivere o telefonare al 3516346395

BEETHOVEN, 5 anni, splendido spinone con l’otite cronica abbandonato a tre anni. E’ diventato sordo per l’otite mai curata.

Beethoven è uno splendido spinone tutto bianco di taglia medio grande, sui 35 kg.

Nato nel 2019, trascurato come sanno fare i cacciatori, ammalato e non curato, forse è sordo. Finito in canile a tre anni a giugno 2022.

Un cane si tiene solo fin quando sta bene e non ha problemi, si tiene solo se serve.

Un cane come Beethoven va buttato via subito.

Questo è il pensiero del cacciatore proprietario di Beethoven.

Detto e fatto, ecco che Beethoven si ritrova prima per la strada e poi in canile.

Entriamo per la prima volta nel suo box senza sapere del suo problema di otite, ma subito ci rendiamo conto che ha un atteggiamento guardingo, si avvicina, ci guarda, ma scuote spesso la testa e capiamo che probabilmente è diventato sordo per l’otite mai curata.

Basterebbero poche gocce nelle orecchie per curarlo dall’otite, ma in canile questa semplice cura non gli viene data.

L’otite è molto dolorosa, non lasciamo questo cane buono in canile.

Cerchiamo per Beethoven una adozione con persone pazienti, in casa con giardino e meglio se in compagnia di altro cane che lo aiuti a capire meglio i segnali dell’essere umano.

Un cane sordo dovrebbe avere almeno il conforto delle carezze, delle pappe buone, di un cuscino morbido, di passeggiate sull’erba e della vicinanza con gli esseri umani.

Ma niente di tutto questo c’è per Beethoven. Per lui c’è solo la solitudine, il gelo, pochi metri quadri di cemento da cui non esce mai, e il silenzio.

Togliamolo da qui, facciamo un gesto di amore.

Lui sarà uno splendido cane da avere con noi.





Vaccinato, microchippato, sterilizzato. Negativo alla leishmania.



Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone.



Adottabile al Centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere i contatti ed al postaffido.



Per info ed adozione:

Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com“