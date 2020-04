Per bambini e per i grandi: il panorama dei giochi online. Da Boomerang Tv a Fortnite - Terzo Binario News

Dagli esordi ai giorni nostri: il boom dei giochi telematici. Grazie anche a Internet

Se è vero che il gioco è una passione che coinvolge adulti e bambini, pur con le dovute differenze, vero è anche che Internet ha amplificato, grazie alle sue proposte ludiche, la gamma di intrattenimento resa disponibile alle persone di ogni fascia d’età.

I dati di settore, raccolti nell’ambito delle ricerche principali a riguardo, evidenziano infatti un comparto di particolare successo – ovvero quello connesso al mondo dell’intrattenimento – sottolineando come la gran parte degli italiani trascorra, in media, 6 ore giornaliere sul web. Tra i settori di principale interesse ci sono i social network (con 35 milioni di utenti in Italia) e l’entertainment, del quale fa parte, oltre alla sintonizzazione su canali video – anche in streaming – anche il gioco stesso, con un particolare impatto legato all’universo del gaming e delle app.

Ma, come si sa, difficile è scorporare questi dati, visto che gli stessi social network talvolta sono utilizzati dagli utenti proprio a scopo ludico, come dimostra l’attenzione verso test di personalità e quiz proposti da Facebook.

I bambini, in ogni caso, sono i destinatari principali della rivoluzione telematica, grazie a delle specifiche app specializzate nel divertimento e nel campo ludico, ma grazie anche all’iniziativa degli operatori del settore, come ad esempio Boomerang TV, la quale propone un’ampia gamma di giochi, senza dimenticare i classici, come i Looney Tunes o Tom e Jerry.

Classici che sono particolarmente apprezzati anche dagli adulti e, dunque, dai genitori, visto che il web ha anche riportato alla luce l’attenzione verso vecchi giochi, o comunque verso forme di intrattenimento “storiche”, richiamando a un passato neanche troppo remoto.

Innanzi tutto va detto che, grazie a piattaforme come YouTube, gli adulti possono guardare con nostalgia al proprio passato di bambini, magari ascoltando una sigla cantata da Cristina D’Avena o guardando, con emozione, il vecchio spot di un giocattolo degli anni che furono.

Un rilancio, quello di Internet, che ha dato nuovo vigore anche a classici del divertimento, con la riscossa di vecchi giochi da tavolo – da UNO a Forza 4 -, ora presenti sul web anche in formato app.

Lo stesso vale per i giochi di carte, come il poker online, per esempio, oppure il Blackjack. Lo conferma, del resto, lo stesso successo dei casinò online, il cui mercato ha ottenuto una crescita di 12 punti percentuali e oltre, soltanto tra il 2018 e il 2019, così come lo dimostra la diffusa presenza di app dedicate – per Android e Iphone -.

Non manca, sempre pensando al web come propulsore di vecchie e nuove forme di intrattenimento, la compravendita ludica virtuale.

Sì, perché i vecchi giochi oggi valgono moltissimo, sempre se tenuti in condizioni ottimali: se infatti il “Furby” e il “Tamagotchi” possono fruttare al proprietario anche qualche centinaio di euro, pur vero è che il “Dolce Forno” e la bambola “Sbrodolina” possono valere almeno 100 euro.

Sempre che il proprietario voglia separarsi da quelli, che, oltre ad essere dei puri e semplici giocattoli, sono anche imprescindibili ricordi dell’infanzia.

Senza dimenticare, però, il nuovo apporto introdotto dal web nel gioco.