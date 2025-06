Peppe Tabarini resta a Santa Marinella • Terzo Binario News

La fascia resta sul braccio di Alessio Gallitano mentre restano in rossoblù Orlandi, Tranquilli, Cuomo, Notari e Alessi

Giuseppe Tabarini dice ancora sì al Santa Marinella. Per lui la stagione 2025/2026 sarà la sua quarta consecutiva in maglia rossoblù anche se l’ultima si è conclusa anzitempo. Infatti un infortunio grave al ginocchio destro, durante la partita dello stadio Fronti del 16 febbraio contro l’Ostiantica, è costata al numero 7 uno stop che lo ha costretto dapprima all’operazione e ora alla riabilitazione.

Questo il messaggio rivolto alla tifoseria santamarinellese: «Rimango a Santa Marinella – ha detto Peppe Tabarini – e il pensiero di andare via non mi ha neanche sfiorato, anche perché qui nella Perla ho trovato una famiglia e quando si sta così bene, l’idea di andare via non ti passa minimamente per la testa. Quindi per il quarto anno consecutivo, farò parte della squadra».

L’attaccante poi racconta del suo stato fisico e della fase di recupero che sta attraversando: «Sono in fase di recupero, spero di cominciare a correre già nel mese di agosto e se tutto va bene a ottobre sarò disponibile al 100%. Mi sto allenando pesantemente per cercare di accelerare i tempi e farmi trovare pronti prima del previsto.

Credo nel progetto della società e credo di poter riuscire a vincere con questa maglia che poi è quello che vogliamo tutti, anche perché quest’anno non è finita affatto come volevamo. Speriamo che nella prossima stagione si possa riuscire a fare qualcosa di bello, voglio vincere con questi colori e sto lavorando per questo. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a vederci in questo campionato e spero che torneranno a sostenerci anche nella prossima stagione. Ovviamente darò il massimo per poter portare il più in alto possibile il Santa Marinella. Vi saluto con un “Forza Santa Marinella”».

Oltre al bomber, dalle parti di via delle Colonie si è continua a lavorare sulle riconferme. In questo senso, ecco che hanno detto sì alla permanenza santamarinellese Lorenzo Orlando, mediano classe 2002 arrivato a dicembre dal Parioli dove giocava in Eccellenza e, al netto di qualche infortunio, ha dato buone indicazioni a mister Daniele Fracassa. Poi ecco il sì del portiere Simone Notari, arrivato all’inizio della scorsa stagione e che ha collezionato 21 presenze. Poi il difensore esterno Augusto Buonanno, arrivato a campionato iniziato e che ha messo insieme 20 presenze e un gol, oltre al centrocampista santamarinellese Francesco Cuomo che a parte le 35 presenze è ormai un veterano delle maglia rossoblù. Rimane l’altro centrocampista Alessio Tranquilli (che ha racimolato 36 presenze e tre reti e la novità del finale del campionato scorso ovvero l’attaccante Tiziano Alessi, uno juniores classe 2006 che alla fine ha ottenuto sette presenze in prima squadra. Dal fronte del mercato, l’indicazione che arriva è quella di dare la caccia a un portiere under (perché da quest’anno torna l’obbligo di schierare dal primo minuto un classe 2006 e un classe 2007) così da avere un solo giocatore sotto età in mezzo al campo.

Infine, a seguito della riconferma, è previsto che il capitano rossoblù continui ad essere Alessio Gallitano: «Indossare questa maglia è per me motivo d’orgoglio, essendo nato e cresciuto a Santa Marinella. Lo scorso anno ho avuto la fortuna, l’onore e l’onere di indossare la fascia di capitano, lo rifarò anche quest’anno e ne sono molto contento».