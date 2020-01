Pensioni disponibili dal primo febbraio per i possessori di BancoPosta o libretto - Terzo Binario News

Sarà sabato primo febbraio 2020, primo giorno bancabile per POSTE ITALIANE per quanto attiene il pagamento delle pensioni.

Invece lunedì 3 febbraio 2020, sarà il primo per gli ISTITUTI DI CREDITO (BANCHE).

La circolare n. 147 emessa nel 2019, ha stabilito che pensionati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito non è previsto nessun conguaglio “rispetto all’aumento di perequazione per le pensioni dell’anno 2019 ma non tiene conto della probabile riduzione della rivalutazione delle pensioni per effetto della Legge di Bilancio 2020. Essa contiene la rivalutazione dell’1,1% degli importi dell’assegno sociale, della pensione sociale, dell’indennità di accompagnamento, delle prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi civili, sordumuti ecc.”

Da notare inoltre che slitta il pagamento delle pensioni anche nei mesi di maggio e agosto 2020 per chi si avvale delle banche o istituti di credito. A novembre 2020 slitta di un giorno per tutti.