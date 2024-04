Pensilina pericolante a Marina di San Nicola • Terzo Binario News

Nella frazione di Ladispoli la copertura è saltata, la segnalazione di una lettrice

Saltata la copertura della pensilina di una fermata del bus che dallo svincolo dell’Aurelia, tramite cavalcavia, porta dentro Marina di San Nicola.

Quella che doveva essere una tettoia è ridotta a un pezzo di plastica pericolante che, oltre a non riparare dalle intemperie, diventa pericolosa per chi si trova sotto. La segnalazione arriva da una lettrice.

“Da un bel po’ di tempo si trova in queste condizioni – scrive – e quando tira vento è peggio, per non parlare di quando piove”.

